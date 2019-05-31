Pozo del Tigre: Un hombre se ahogó en el Riacho El Salado

• El lamentable episodio ocurrió en el riacho ubicado sobre Ruta Provincial 26

Efectivos de la fuerza provincial encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 28 años, en un espejo de agua distante a unos cinco kilómetros de la dicha localidad y a diez kilómetros de la Ruta Nacional 81.

Este domingo alrededor de las 11:40, integrantes de la Comisaría local tomó conocimiento del caso y de inmediato acudieron a verificar el hecho.

Allí se entrevistaron dos sujetos de 23 y 32 años, quienes comentaron que se encontraban con su amigo de 28 años, desde las 10:00 horas, consumiendo bebidas alcohólicas y en un momento dado, éste último se arrojó al riacho.

Al transcurrir unos minutos, observaron que el mismo comenzó a manotear, y luego lo perdieron de vista.

Los efectivos del Destacamento Bomberos Mixto Las Lomitas llegaron al lugar y de inmediato se activó el trabajo de búsqueda, con la búsqueda utilizando una embarcación; en tanto otros efectivos realizaron la búsqueda a orillas del río.

Alrededor de las 12:50 horas, los policías lograron encontrar el cuerpo sin vida del hombre.

El joven fue reconocido por sus amigos e identificado como Tomás Mendoza

El hallazgo fue informado a la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas, quien direccionó el procedimiento.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica, mientras que los Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial.

Una vez finalizadas las diligencias, el cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de turno de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Las Lomitas.



