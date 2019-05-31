La Policía intervino en un violento desorden en el barrio Lote 33

• Un hombre con lesiones graves fue derivado al Hospital Central tras una gresca entre grupos antagónicos; la Policía debió intervenir con disparos disuasivos con postas de goma para restablecer el orden

Efectivos de la Subcomisaría Namqom intervinieron en un grave hecho de violencia ocurrido en el barrio Lote 33, donde un joven resultó con heridas graves, producto de una pelea entre grupos antagónicos.

El incidente ocurrió el sábado último, alrededor de las 03:40 horas, cuando efectivos policiales en varios móviles, acudieron al lugar y constataron la presencia de un numeroso grupo con sus integrantes armados y en aparente estado de intoxicación.

Los involucrados arrojaron elementos contundentes hacia las patrullas, lo que obligó a los efectivos a hacer uso de una escopeta con cartuchos anti-tumulto, para dispersar a los agresores.

Por el amplio despliegue preventivo, los agresores se dispersaron y se dieron a la fuga hacia viviendas cercanas. En el lugar se labraron las actuaciones de rigor.

Cerca de las 04:40 horas, los policías tomaron conocimiento del ingreso al Centro de Salud del barrio Namqom, de un hombre, de 24 años, con heridas cortantes en cuello y rostro.

El joven fue asistido inicialmente en el centro de salud y luego trasladado al Hospital Distrital N° 8, donde decidieron la derivación al Hospital Central, por la gravedad de las lesiones.

El personal médico informó sobre la situación del paciente que presentaba herida cortante con compromiso muscular y vascular, por lo que permanece consciente y bajo evaluación.

En paralelo, la Policía continúa con las investigaciones tendientes a lograr la aprehensión de los responsables y de otras personas que habrían participado en el hecho.









