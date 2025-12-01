Un adulto mayor se perdió en una zona boscosa y lo hallaron en forma rápida en Riacho Negro

• Fue gracias al inmediato despliegue de búsqueda de los efectivos policiales

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Riacho Negro, encontraron sano y salvo a un abuelo que se perdió en un sector de monte, de una colonia de la mencionada localidad, que pertenece al departamento Pilcomayo.

El miércoles último, alrededor de las 12:10 horas, la Policía tomó conocimiento que Félix Salinas, de 94 años, se ausentó de su casa de la colonia Riacho Negro.

De inmediato, personal de la Delegación UEAR inició un operativo de búsqueda en zona de monte y lo encontró en buen estado de salud.

Los familiares del abuelo expresaron su profundo agradecimiento a los uniformados por la respuesta inmediata, que posibilitó el reencuentro en cuestión de minutos.







