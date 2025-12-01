Retuvieron al motociclista que atropelló a un niño de cuatro años en la vereda

• Se trata de un adolescente de 17 años, sindicado como presunto autor

Efectivos de la fuerza provincial retuvieron al joven que atropelló con su motocicleta a un niño de cuatro años que jugaba en la vereda de su vivienda, en la manzana 36 del barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad.

El hecho de tránsito ocurrió este lunes, alrededor de las 19:40 horas, y los integrantes de la Comisaría Seccional Novena tomaron intervención y constataron que el conductor de la moto se dio a la fuga.

Ante la situación, de inmediato el niño fue trasladado hasta el Hospital La Madre y El Niño debido a la gravedad de las lesiones.

Luego los policías iniciaron una exhaustiva investigación para dar con el autor del hecho, mediante entrevista a los vecinos, quienes colaboraron para identificarlo.

De esa forma, este miércoles los integrantes de la brigada investigativa identificaron al conductor y acompañante, resultando ser un menor de edad con domicilio en la manzana 11 del barrio Fray Salvador Gurrieri, estableciéndose además que la moto con la que protagonizó el siniestro es una Honda CG, ya la había comercializado.

Se informó sobre los pormenores del hecho al juzgado interviniente, se notificó situación legal del menos a sus progenitores, continuándose con las tareas investigativas a fin de dilucidar el hecho ocurrido.











