Recuperaron una motocicleta en Juarez

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Policías de la brigada de investigación de la Unidad Regional Seis (UR-6) secuestraron una Zanella ZB desarmada, que registraba pedido activo en Ingeniero Juárez.

El procedimiento se concretó el miércoles último, durante entrevistas con vecinos y recolección de datos para esclarecer la sustracción de una motocicleta.

Durante esa actividad, realizaron recorridas por una zona boscosa del barrio Santa Rita de la mencionada localidad, donde hallaron la moto desarmada y al verificarse los números de motor y chasis constataron que era misma que buscaban.

En medio de la inspección, también encontraron a unos 100 metros dos ruedas y el asiento del rodado.

Integrantes de la Comisaría Ingeniero Juárez realizaron las actuaciones procesales que fueron documentadas por la Delegación Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y permanecen a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la investigación para establecer la identidad de los autores del ilícito.











