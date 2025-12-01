González ahondó en el acuerdo de cooperación entre Formosa y la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, puntualizó sobre la rúbrica del convenio de cooperación suscripto entre los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya que a partir de ese acuerdo se establecieron líneas de trabajo en distintas áreas, siendo una de ellas la seguridad.

Este acontecimiento sucedió el miércoles 17, cuando el mandatario bonaerense llegó a la ciudad de Formosa, donde desarrolló una amplia agenda con Insfrán, con quien firmó el mencionado convenio en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Partiendo de allí se dio el acuerdo que corresponde al área de seguridad, por parte de los ministros responsables en las personas de Javier Alonso (Provincia de Buenos Aires) y el doctor González (Formosa).

“Allí establecemos las pautas para integrar esfuerzos, acciones, trabajo”, informó al respecto el titular de la cartera de Gobierno, al brindar declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, ahondó que “se hace hincapié en dos aspectos que nos parecen relevantes y fundamentales, siendo por un lado, el informativo, con una posibilidad de realizar capacitaciones entre ambas fuerzas en nuestros Institutos”, lo cual se generó a partir de un interés común por los cursos que ambas jurisdicciones dictan en materia de seguridad.

Por otro lado, se trata de “un fortalecimiento en lo que significa el trabajo de inteligencia criminal”, donde se hizo énfasis en lo que es el narcotráfico, puntualizó.

González amplió en ese punto que, “al igual que lo establece el documento de convenio marco, estamos advirtiendo un dejar hacer por parte de las fuerzas de seguridad nacionales, con un abandono de sus funciones específicas en el sentido de que el cuidado de las fronteras argentinas está encabezando la responsabilidad primaria y la razón de ser de las fuerzas federal con asiento en las provincias limítrofes”.

Sin embargo, puso de relieve que “quienes habitamos provincias de frontera, no estamos teniendo el acompañamiento como sí lo hemos tenido en años anteriores”, marcando que “se produce así un vacío que lo tiene que estar cubriendo el Gobierno de Formosa”.

Entonces, “eso genera una situación muy particular” y, en esa línea, acentuó que “nos parece muy importante ese trabajo que estamos planteándonos con la gestión de la Provincia de Buenos Aires”, a la vez recalcó “la necesidad de profundizar en lo que hace a Policía Científica”.



