Tres sujetos fueron detenidos por registrar causas pendientes ante la Justicia

• Las intervenciones se realizaron en el marco de tareas preventivas





Efectivos policiales detuvieron a sujetos de 22, 40 y 48 años, involucrados en los delitos por “Amenaza”, “Daño y amenazas en contexto de violencia de género” y “Desobediencia judicial”.

El primer procedimiento estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría “Enri Omar Alvarenga” este martes, alrededor de las 23:00 horas, cuando recorrían el barrio Guadalupe.

Luego interceptaron a un hombre de 48 años, involucrado en una causa por “Amenaza”.

Por otra parte, integrantes de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a dos sujetos de 22 y 40 años, este miércoles alrededor de las 00:30 horas, durante recorridas por los distintos sectores del Distrito Cinco.

Los mismos estaban involucrados en causas por “Daño y amenazas en contexto de violencia de género” y “Desobediencia judicial”.

En todos los casos, los hombres fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.











