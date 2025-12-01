Tres sujetos fueron detenidos por registrar causas pendientes ante la Justicia
• Las intervenciones se realizaron en el marco de tareas preventivas
Efectivos policiales detuvieron a sujetos de 22, 40 y 48 años, involucrados en los delitos por “Amenaza”, “Daño y amenazas en contexto de violencia de género” y “Desobediencia judicial”.
El primer procedimiento estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría “Enri Omar Alvarenga” este martes, alrededor de las 23:00 horas, cuando recorrían el barrio Guadalupe.
Luego interceptaron a un hombre de 48 años, involucrado en una causa por “Amenaza”.
Por otra parte, integrantes de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a dos sujetos de 22 y 40 años, este miércoles alrededor de las 00:30 horas, durante recorridas por los distintos sectores del Distrito Cinco.
Los mismos estaban involucrados en causas por “Daño y amenazas en contexto de violencia de género” y “Desobediencia judicial”.
En todos los casos, los hombres fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.