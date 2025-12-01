Clorinda: Recuperaron una camioneta de interés en una causa por estelionato

• Fue un prolijo trabajo de la Subcomisaría Primero de Mayo y la Delegación Informaciones Policiales





Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una camioneta involucrada en un hecho de estelionato y aprehendieron a un hombre como presunto autor del ilícito.

Integrantes de la Subcomisaría Primero de Mayo recibieron una denuncia por la venta de una camioneta que se encontraba en su taller para reparación, sin autorización ni consentimiento de su propietario.

El estelionato es una forma de fraude patrimonial que ocurre cuando alguien, con engaño, vende, hipoteca, grava o arrienda bienes que no le pertenecen o que ya tienen una carga legal (como un embargo), aparentando ser el dueño o tener derecho sobre ellos para perjudicar a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, personal de la subcomisaría detuvo al presunto autor, mediante un trabajo de investigación.

Por otra parte, integrantes del Departamento Informaciones Policiales Delegación Clorinda realizaron diligencias específicas que permitieron localizar y recuperar la camioneta, procediéndose a su secuestro, a disposición de la Justicia provincial.











