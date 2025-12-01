Tras un amplio despliegue, la Policía recuperó una camioneta en la calle Deán Funes del barrio San Martín de esta ciudad.

• El rodado se hallaba con las llaves colocadas y sin sistema de seguridad



Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una Toyota Hilux sustraída del galpón de una concesionaria, ubicada en la calle Deán Funes del barrio San Martín de esta ciudad.

Este jueves, alrededor de las 1:50 horas, los policías fueron alertados por la línea de emergencias gratuitas ECO 911, sobre el ilícito y los integrantes de la Comisaría Seccional Primera fueron al lugar y entrevistaron al propietario de la camioneta.

El hombre explicó que llegó a su concesionaria de la calle Deán Funes al 400 y minutos después vio que un sujeto salió del interior de su galpón con el vehículo, que tenía la llave de encendido colocada, sin ningún sistema de seguridad.

Pese a intentar detener la marcha de la Hilux, el delincuente se dio a la fuga en la camioneta.

El caso se alertó a todas las dependencias policiales, móviles, motorizadas y los controles de entrada y salida de la ciudad, desplegándose un amplio operativo cerrojo en toda la ciudad.

Luego los integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales hallaron el rodado en la calle Fortín Yunka y Saavedra, estacionado y con el motor en marcha.

Allí se realizaron las diligencias procesales, documentadas por personal de la Dirección General Policía Científica.

El rodado fue trasladado hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justica provincial, mientras continúa la investigación para establecer la identidad del autor del ilícito.







