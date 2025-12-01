Piden intervención de la AGN y Oficina Anticorrupción por el reparto discrecional de ATN para la obtención de votos en el Congreso





Históricamente, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en Argentina se usaron para asistir a Provincias en Emergencias y Desequilibrios Financieros (inundaciones, incendios, crisis económicas), pero su naturaleza discrecional (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional) los convirtió en una poderosa herramienta política, usada para premiar, “aliados, generar tensiones y, según críticas”, como "Cajas de la Política", a pesar de la ley que estipula su uso para contingencias-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al Presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos y a los nuevos Integrantes, Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, como así también, al Titular de la Oficina Anticorrupción, Dr. Alejandro Melik, impulsen investigaciones frente a la distribución de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en los días previos al debate en el Congreso, de los Proyectos de Ley de Presupuesto y de Modernización Laboral, para cuyas aprobaciones, el Gobierno Nacional necesitó de los votos de Legisladores de otras fuerzas políticas. Ello, en base al reconocimiento expreso que concretó el Diputado de la Nación, Itai Hagman, entre otros, “quienes denunciaron que, el Estado Nacional entregó a las provincias gobernadas por el Peronismo y otras fuerzas políticas, miles de millones en ATN, a cambio de que sus diputados hagan caer la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Presupuesto para las Universidades”. Gialluca señaló que, anoche 132 diputadas/os votaron el presupuesto de ajuste del Gobierno Nacional, recortes a jubilados, discapacidad, educación, salud, universidades y producción, produciéndose 97 votos negativos y 19 abstenciones en la votación en general y ahora el mismo, será girado al Senado para su sanción definitiva. Los mismos, no obstante, rechazaron el denominado Capítulo XI, uno de los más controvertidos del proyecto, que incluía la derogación de la ampliación del Régimen de Zona Fría y de la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. El Funcionario Provincial, advirtió que, el Gobierno Nacional reparte a su capricho los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta figuran entre las provincias más favorecidas. Esto no es casualidad: se trata de las mismas provincias que vienen contribuyendo a la gobernabilidad frenética con ajustes, incluyendo el intento de dejar sin Ley de emergencia a las personas con discapacidad y el presupuesto para las universidades, entre muchos otros “favores”, constituyendo estas verdaderas transferencias de dinero con la única finalidad de obtener favoritismos políticos. Son los mismos legisladores que en los dos largos años de mandato de Javier Milei dieron oportunamente sus “votos, quorum o sus ausencias” para votaciones de temas clave como la Ley Bases y que se negaron, en momentos en que ser la mayoría les permitía hacerlo, no aprobar el DNU Nº 70/2023. En la actualidad, en apenas 12 días, se distribuyeron $43.000 millones en ATN, una cifra que contrasta con lo que venía sucediendo en materia de reparto de fondos. Noviembre había sido el único mes de 2025 en el que no se giró un solo peso a las provincias en concepto de ATN, un instrumento que, si bien forma parte del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, tiene un criterio discrecional en cuanto a su distribución, a cargo del Ministerio del Interior. Las provincias que recibieron fondos en lo que va de diciembre, los $43.000 millones pagados correspondieron a transferencias aparecen: Tucumán ($20.000 millones) el miércoles 10, en tanto el viernes 12 se giraron $12.000 millones a Misiones y $11.000 millones a Chaco, conforme datos oficiales. Pero esa suma -que por sí sola representa el 24,6% de todo el 2025- se incrementará por lo menos hasta $66.500 millones, ya que en los próximos días otras tres provincias recibirán fondos, que se encuentran vencidos: Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Por último, añadió que la gravedad de lo que viene sucediendo reside en que la Ley Nº 23.548 de Coparticipación dispuso un fondo de ATN integrado con el 1% de la masa total de recursos del régimen, cuya asignación queda al libre criterio del Ministerio del Interior.