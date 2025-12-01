Senadores peronistas recibieron a las dos CTA para analizar el proyecto de reforma laboral que ingresó a la Cámara Alta

Senadoras y senadores del Bloque Justicialista y del Bloque Convicción Federal se reunieron hoy con representantes de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, para analizar el polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, y coincidieron en expresar el absoluto rechazo y un fuerte cuestionamiento a la iniciativa que ingresó esta mañana al Senado de la Nación.En la reunión, legisladores y sindicalistas expresaron que la propuesta del Poder Ejecutivo, que se tratará en el Congreso en el período de sesiones extraordinarias, significa “un evidente ataque al sistema laboral argentino”, indicó el presidente del bloque de senadores y senadoras nacionales Justicialista, José Mayans, al término del encuentro.

Según el parlamentario peronista, el proyecto ingresado está muy lejos del pretendido objetivo de promover un incremento del empleo registrado, en este contexto económico-social.

Por su parte, el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, aclaró que el actual gobierno está “delineando la destrucción de la Patria y está habilitando una colonia donde el negocio financiero sea lo único que importe”, al cierre del encuentro, realizado en las oficinas del bloque Justicialista del segundo piso del Palacio Justicialista.

Advirtió además a los gobernadores de las distintas provincias del país que si aprueban esta iniciativa, así como también la Ley de Presupuesto y la reforma impositiva, se terminarán “tirando un tiro en el pie”, al recordar que hay senadores y diputados nacionales que responden a los mandatarios provinciales.

En ese sentido, añadió que la sanción del Presupuesto como de la reforma impositiva significará la percepción de “menos impuestos y ello redundará en menos recursos para las provincias”. “Algún gobernador podrá hacerse el distraído, pero no es ignorante de esta situación, porque perjudicarán a las economías regionales de sus provincias y a la mayoría del pueblo argentino”, insistió el sindicalista, en declaraciones a la prensa.

También, informó que ambas centrales sindicales están en conversaciones con los bloques peronistas parlamentarios en relación a la reforma laboral y que además tienen previsto establecer puentes con la Confederación General del Trabajo (CGT) para participar de la marcha del próximo 18 de diciembre. “Esta es una ley que perjudica en su mayoría a los trabajadores”, sentenció.

En la reunión, además de Godoy, por la CTA Autónoma estuvieron los dirigentes Ricardo Peidro, Rodolfo Aguilar, Daniel Jorajuría, María Mercedes Cabezas y Matías Fachal. Por la CTA de los Trabajadores, hicieron lo propio: su secretario General, el también diputado nacional Hugo Yasky; y el secretario Adjunto, Daniel “Tano” Catalano, y el ex diputado nacional de extracción sindical Edgardo Depetri, entre otros.

En tanto, además de Mayans, que encabezó el grupo parlamentario, estuvieron las senadoras nacionales Anabel Fernández Sagasti, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Ana Marks y María Teresa González, y los senadores Mariano Recalde, Eduardo “Wado” de Pedro, Carlos Linares, Adán Balh y Jorge Capitanich.