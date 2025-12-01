Esclarecieron un hecho de “Abigeato calificado”

• Ocurrió en una zona rural de Comandante Fontana

Efectivos de la Delegación UEAR Bartolomé de Las Casas detuvieron a un joven de 21 años y secuestraron un animal faenado, un cuchillo y otros elementos de interés en la causa.

El miércoles último, a las 11:30 horas, un productor ganadero denunció que le faltaba una cabrilla de pelaje overa de su estancia.

Por el caso, se inició a una causa judicial por “Abigeato calificado” y de inmediato personal de la Sección UEAR comenzó con las tareas investigativas.

Los policías realizaron rastrillajes en la zona rural y localizaron a un sujeto, junto a un animal caprino faenado.

Al notar la presencia policial, el individuo fue aprehendido tras un frustrado intento de fuga y se secuestró la carne faenada y un cuchillo de grandes dimensiones, entre otros elementos de interés.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se notificó al detenido de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



