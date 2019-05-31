Secuestraron una motocicleta robada

• Fue durante un operativo en el puesto de control del acceso sur de esta ciudad

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) detectaron una motocicleta Motomel, tipo cross, con pedido de secuestro en una causa de “Hurto”, registrado en la Comisaría Seccional Primera.

El procedimiento tuvo lugar el martes último, a las 07:15 horas, cuando los uniformados detuvieron la marcha de la moto durante un operativo de control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 11.

Los guarismos del rodado fueron verificados con la base de datos de la Dirección General de Informática y se constató que registraba pedido de secuestro en una causa judicial por “Hurto”.

El conductor, de 20 años, manifestó que lo adquirió de buena fe y que el contacto lo realizó con un joven a través de la red social Facebook.

El rodado fue trasladado hasta la comisaría y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.







