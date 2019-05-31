La Policía detuvo a tres sujetos imputados en distintas causas judiciales

• Los procedimientos fueron concretados en distintos barrios de esta ciudad capital

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a tres sujetos involucrados en causas por los delitos de “Robo a mano armada”, “Defraudación” y “Robo”, todos con intervención de la Justicia provincial.

El primer procedimiento fue realizado el lunes último por personal de la Subcomisaría República Argentina durante recorridas preventivas por zonas comerciales del barrio El Palomar, de esta ciudad.

Durante esa actividad, los efectivos observaron que dos sujetos lesionaron con un arma blanca en el hombro a un joven, de 22 años, y le sustrajeron su celular.

De inmediato, los uniformados siguieron a los autores logrando interceptar y detener a uno de ellos mientras que el otro malviviente se dio a la fuga por calles internas del mencionado conglomerado habitacional.

El segundo procedimiento ocurrió en la madrugada del martes último en el barrio San Martín de esta ciudad, cuando miembros de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales realizaban recorridas preventivas.

Allí identificaron a un hombre, de 27 años y constataron que registraba pedido de captura en una causa judicial por “Defraudación”.

En otro hecho, el martes último a las 10:20 horas, policías de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, aprehendieron a un sujeto, de 27 años, frente a la manzana 40 del barrio Eva Perón, con pedido activo de captura en una causa judicial por “Robo”.

En todos los casos los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales donde se notificaron sus situaciones procesales y quedaron alojados en celdas, a disposición de la Justicia provincial.



