Pozo del Tigre: Recuperaron una máquina de soldar

Efectivos de la Comisaría Pozo del Tigre secuestraron una máquina de soldar en el marco de una causa de hurto.

El martes último, los uniformados desplegaron un amplio operativo, se entrevistaron con vecinos y verificaron las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

En medio de las recorridas, hallaron la máquina de soldar abandonada en un terreno baldío, con similares características al denunciado como sustraído.

El secuestro fue trasladado hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial; mientras sigue la investigación para establecer la identidad de los presuntos autores.








