Secuestraron una camioneta y cigarrillos valuados en más de 97 millones de pesos

El rodado registra pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires

Efectivos de la Comisaría Ibarreta secuestraron una Toyota Hilux que despistó y volcó en la Ruta Nacional N° 95, tras constatar que trasladaba gruesas de cigarrillo y celulares.

Incluso se verificó que la camioneta está acondicionada con antenas para la conexión de internet, mientras que los ocupantes se dieron a la fuga.

Los uniformados tomaron conocimiento del siniestro vial este jueves último, alrededor de las 18:30 horas, a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato acudieron al lugar y constataron que la camioneta estaba sin ocupantes, además de varias cajas de cigarrillos desparramados en los alrededores y en el interior del vehículo.

Ante tal situación, se solicitó la colaboración y acudieron integrantes de la Sección UEAR Bartolomé de las Casas, Subcomisaría Perín, Comisaría Fontana y la Delegación del Departamento Informaciones Policiales.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado Federal N° 1 y la fiscal Dra. Marisa Vázquez direccionó el procedimiento.

Por su parte, los integrantes de la Comisaría Ibarreta y la Policía Científica documentaron la intervención y hallaron tres celulares; mientras que la camioneta estaba acondicionada con antenas para la conexión de internet.

Después se verificaron los datos del vehículo con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y se constató que el dominio correspondía a otro rodado, en tanto que el dominio grabado en los cristales registraba pedido de secuestro en la Comisaría San Martín Seccional Segunda Villa Ballester, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación 10 (UFI) del Departamento Judicial San Martín.

La camioneta y los cigarrillos de origen extranjeros están valuados en más de 95 millones de pesos y fueron secuestrados y permanecen a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para establecer la identidad del conductor.



