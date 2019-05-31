Detuvieron a un sujeto y recuperaron una motocicleta

Fue durante un operativo de seguridad ciudadana

Efectivos de la Zona Uno del Comando de Patrulla Seguridad Urbana aprehendieron a un hombre que registraba pedido de captura y secuestraron una Motomel Sirius con pedido de secuestro activo, durante recorridas en el barrio El Porteño, de la segunda ciudad.

El jueves último, a las 17:45 horas, los uniformados realizaban recorridas preventivas por la avenida Belgrano y Ruta Nacional N° 11 y en medio de esa actividad identificaron a un motociclista, que según la base de datos de la Dirección General de Informática registra pedido de captura en dos causa judiciales por “Amenaza en contexto de violencia de género”.

Luego verificaron el número de motor y chasis de la moto y establecieron que tiene pedido de secuestro en una causa por “Robo”.

En presencia de testigos, se realizaron las actuaciones procesales que fueron documentadas por personal de la Delegación Policía Científica.

El detenido y el secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



