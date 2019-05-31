Dos jóvenes fueron descubiertos con marihuana

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial N° 4

Integrantes del Destacamento Siete Palmas detuvieron a dos sujetos de 22 años que evadieron a los uniformados y arrojaron un bulto con estupefacientes, antes de ser aprehendidos.

El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 19:40 horas, cuando los policías realizaban tareas de control de tránsito e identificación de personas sobre la Ruta Provincial N° 4, en la Colonia Sudamericana, acceso al barrio Laguna Pe.

En medio del trabajo preventivo, observaron que dos sujetos en moto evadieron el control pese a las señalizaciones, razón por la cual el personal de la brigada investigativa los siguió e interceptó.

En el trayecto, los inadaptados arrojaron una bolsa de polietileno entre la maleza y durante la verificación de policías de la Delegación Drogas Peligrosas, en presencia de testigos, se comprobó que contenía varios gramos de marihuana.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



