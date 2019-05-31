Secuestraron un auto y una moto con documentaciones falsas

• Los operativos de control se realizaron en esta ciudad y El Colorado

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta KTM DUKE de 250 cilindradas, con las documentaciones apócrifas.

El primer procedimiento fue cuando integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizaban un control vehicular, en el acceso sur de la ciudad de Formosa, sobre Ruta Nacional N° 11.

Allí detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol y comprobaron que la cédula exhibida por el conductor de 39 años era falsa.

Luego el personal de la Subcomisaría Puente Uriburu fue al lugar e informó del caso al fiscal Federal de turno, Dr. José Rodríguez, quien direccionó el procedimiento.

El vehículo fue secuestrado y el conductor notificado de su situación procesal, en una causa judicial por “Falsificación de Instrumentos Públicos” y continuó en libertad.

En otra intervención, uniformados de la Delegación Puente Libertad El Colorado demoraron una camioneta Fiat Strada, cuyo conductor llevaba como acompañante a un joven de 18 años, quienes trasladaban una moto KTM DUKE, de 250 cilindradas.

Ante el pedido de identificación, exhibieron también una placa de dominio y una cédula de identidad que estaban adulteradas; mientras que el personal de la Comisaría Sargento Pedro Barraza realizó las actuaciones procesales e informó del caso a la jueza de Instrucción y Correccional N° 5, de la primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Laura Karina Paz, quien direccionó las actuaciones.

Los dos jóvenes fueron notificados de sus situaciones procesales en una causa judicial por “Adulteración de bien registrable y falsificación de documento público” y continuaron en libertad.

A todo esto, la motocicleta fue secuestrada y permanece en la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.







