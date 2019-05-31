Las Lomitas: Sacaron de circulación varias motocicletas

• Todo fue en el marco de acciones preventivas

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas sacaron de circulación ocho motocicletas y se realizaron causas contravencionales a sus conductores.

Los uniformados continúan con las acciones preventivas para evitar ilícitos y mantener el orden y la tranquilidad, razón por la cual diagramaron dispositivos de seguridad en distintos puntos de la localidad.

El último fin de semana trabajaron integrantes del Comando Radioeléctrico, Delegación Drogas Peligrosas, Informaciones Policiales y de la brigada investigativa de la dependencia, durante un control vehicular e identificación de personas en las avenidas principales y recorridas por las calles internas de los barrios.

Los uniformados demoraron a adolescentes que realizaban maniobras peligrosas sobre la avenida San Martín, entre la calle Sarmiento y Belgrano del barrio Centro.

Luego demoraron a dos sujetos en la avenida San Martín y Ruta Nacional 81 por consumir consumiendo bebidas alcohólicas y al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga en una motocicleta.

También retuvieron a tres jóvenes de 14 y 16 años por realizar maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional 81, frente a la estación de servicio.

En total se sacaron de circulación ocho motocicletas y se iniciaron causas contravencionales, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía y el Juzgado de Menores.











