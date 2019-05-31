Clorinda: Aprehendieron a un hombre con estupefacientes

• Fue durante patrullajes preventivos en la segunda ciudad

Efectivos del Comando de Patrulla Seguridad Urbana, Zona Uno, detuvieron a un sujeto de 25 años y secuestraron un envoltorio con cocaína, una pipa de fabricación casera, entre otros elementos.

El sábado último, alrededor de las 9:50 horas, los uniformados realizaban patrullajes preventivos por la calle Belgrano y La Rioja del barrio Itatí de la ciudad de Clorinda.

Durante esa actividad, detuvieron a un hombre y en medio del cacheo de seguridad constataron en su poder un envoltorio con droga, una pipa de fabricación casera y otros objetos.

Ante la situación, el personal de la Delegación Drogas Peligrosas realizó el reactivo químico y comprobó que se trataba de cocaína.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.