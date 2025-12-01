Secuestraron armas de fuego de diferentes calibres

• Se concretó durante la investigación de una causa judicial por “Amenazas con el uso de arma blanca”

Efectivos del Destacamento Cabo Primero Noroña secuestraron tres escopetas, tres rifles, un revólver, dos aires comprimidos y varios cartuchos de distintos calibres, tras un allanamiento en la Colonia El Poí.

Un hombre denunció que tres sujetos a mano armada lo amenazaron de muerte, el martes último, alrededor de las 16:00 horas, mientras recorría sectores linderos a su establecimiento ganadero.

En forma rápida, los uniformados realizaron las averiguaciones y establecieron la identidad de los sujetos y el domicilio, datos que fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Guillermo Caballero, quien otorgó una orden de allanamiento.

La medida judicial se concretó este miércoles y estuvo a cargo del Destacamento Cabo Primero Noroña, con la colaboración de la Delegación Policía Científica, en una vivienda ubicada en la Colonia El Poí.

Durante la requisa secuestraron tres escopetas calibre 12, 16 y 34, tres rifles 22, un revólver 32, dos aires comprimidos y varios cartuchos de diferentes calibres.

El hallazgo fue puesto a conocimiento del juez de Turno, quien direccionó las actuaciones.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que los propietarios fueron notificados de sus situaciones procesales y continuaron en libertad.

Por el caso, se inició otra causa judicial por “Infracción Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino” y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.















