Justina Almirón valoró la previsibilidad y el compromiso que mantiene el Gobierno de la provincia con los estatales formoseños

Justina Almirón, socia fundadora y presidenta del Consejo Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, indicó que es valorable el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma, por parte del Gobernador de la Provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, con los estatales formoseños, que percibirán su medio aguinaldo y en breve también su sueldo del mes de diciembre, algo que demuestra con hechos cuales son las prioridades del modelo formoseño.

Así, Justina recordó que siempre la comunidad incrementa el consumo de bienes y servicios, algo que favorece también a quienes desde la parte privada brindan estas posibilidades y atenciones ya sea a través sus emprendimientos, profesiones, comercios, o PYMES formoseñas.

FERIA

Justina Almirón, recordó la importancia que reviste para ella y todo su equipo de trabajo, que lidera en su empresa JAG 21, el poder brindarle a la comunidad la posibilidad de que no falte nada en la mesa de los formoseños, activando para ello una nueva edición de su tradicional Feria de Frutas y Verduras y productos de estación, que desarrollará este 23 de diciembre en Diagonal Principal, Mza 106 del barrio Divino Niño.

No es la primera vez que realiza este tipo de actividades, y siempre lo hace convencida de que vale la pena el intentar devolver con esta atención el acompañamiento de todos los clientes y vecinos.

Las ferias constituyen un evento muy importante porque se invierte mucho en mantener la calidad, llegando incluso el comerciante a ver reducidas sus ganancias, pero gana en la satisfacción de aportar mayores facilidades para que todos puedan disfrutar de unas fiestas en abundancia y en familia.



