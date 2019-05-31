Se realizó el cierre de los Talleres Artísticos 2025 de la Municipalidad

La Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, mediante el área de Cultura, realizó el acto de clausura de los 17 talleres artísticos, que se realizan anualmente en el Centro Cultural Municipal, oportunidad en que cientos de alumnas y alumnos recibieron sus respectivos certificados.

A su vez, se desarrolló una atractiva exposición de trabajos artísticos y manualidades en la Peatonal Rivadavia, acompañado por la sublime música de la Orquesta y Coro Intercultural "Naugô", una agrupación musical formoseña vinculada al Museo Ferroviario, y combina instrumentos tradicionales.

Haciendo referencia a las clases dictadas lo largo del año, el subsecretario Dr. Rodrigo Portocarrero, manifestó: "Desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Jofré venimos realizando nuestras labores con gran satisfacción y alegría, donde se destacan los logros obtenidos por los alumnos de los entretenidos cursos".

Además, recalcó que los mismos “son brindados de manera gratuita” y puso en resalto que todo lo presentado en esta actividad “tiene que ver con las raíces formoseñas”.



