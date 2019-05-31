Continúa el programa de Bolsones Saludables con productos locales

La Municipalidad de Formosa continúa desarrollando el programa Bolsones Saludables, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a los vecinos y vecinas a frutas, verduras y productos locales a precios accesibles.

La propuesta se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo al siguiente cronograma:

Los martes y jueves, en el horario de 8 a 12 h, los bolsones pueden adquirirse en las intersecciones de Fotheringham y Yunká; Av. 9 de Julio e Irigoyen; Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez, y Rivadavia y Pringles.

En tanto, los miércoles y viernes, en igual franja horaria, el punto de comercialización se encuentra ubicado en Av. Italia y Trinidad González, en el Centro Cívico N.º 2 del barrio 2 de Abril.

Cada bolsón tiene un valor de $5.000 e incluye una variedad de productos, entre los que se destacan frutas y verduras frescas, plantas aromáticas y ornamentales, y, según disponibilidad, huevos, harina de maíz, miel, palta y porotos, entre otros artículos.

El programa es impulsado por el área de Acción Social, y forma parte de las políticas públicas orientadas a promover una alimentación saludable, fortalecer la economía local y acompañar a las familias formoseñas.



