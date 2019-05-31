Se entregarán más de 200 mil bolsas navideñas en toda la provincia

Estiman que la distribución iniciará, en capital, el próximo viernes 19.

Este martes 16, por la mañana, en el salón de reuniones de Jefatura de Gabinete, se llevó a cabo la reunión organizativa para la repartición de las tradicionales bolsas navideñas de sidra y pan dulce en toda la provincia, con la presencia de dirigentes de las diversas jurisdicciones.

Al respecto, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Édgar Pérez, conversó con AGENFOR y ratificó que el encuentro fue para “efectivizar territorialmente la decisión del gobernador Insfrán, en este tiempo, de la llegada a cada hogar formoseño, de la sidra, el pan dulce y la tarjeta de salutación que es ya un símbolo que identifica la política del Gobierno y el compromiso con la familia en estas fiestas”.

“Estar presente en un momento muy complejo en nuestra Argentina, nuevamente este compromiso que habla de predecibilidad de los recursos, pero fundamentalmente este gesto de amor para con la familia formoseña”, resaltó.

De esta manera, el funcionario reiteró que la reunión buscó “ponerle organización” a un trabajo que se inició “hace mucho tiempo” con el armado de las bolsas navideñas y destacó la colaboración de los equipos de trabajo y los cadetes de la Policía de la provincia porque “es una labor que se hace en toda la provincia, no sólo en capital”.

“Hoy nos reunimos aquí para trabajar con los compañeros de Capital, de cada jurisdicción, coordinar el día de entrega y, fundamentalmente, el día que se va a hacer simultáneamente la entrega de casa por casa”, añadió.

En ese marco, Pérez confirmó que “vamos a comenzar este trabajo con la entrega por jurisdicción el día jueves (18 de diciembre)”, para, habiendo definido un horario, “el viernes (19 de diciembre), podamos estar distribuyendo en cada barrio de la ciudad capital”.

Por último, estimó que se repartirán “una cantidad superior a las 200 mil bolsas navideñas en toda la provincia” y, puso en valor, “el gran trabajo militante de todos los compañeros, con mucha organización”.

“Y el trabajo y apoyo de todas las instituciones de gobierno para que, Dios mediante, 8 de la mañana del día viernes, podamos estar haciendo entrega del presente del Gobernador a las familias”, concluyó.



