“Formosa, un destino, mil veranos”: La agenda del Ministerio de Turismo para el receso 2026

En comunicación con AGENFOR, la ministra de Turismo de Formosa, Silvia Segovia, anticipó que la cartera a su cargo lanzará, en los próximos días, la campaña “Formosa, un destino, mil veranos” donde se concentrará la promoción de las distintas actividades que pueden realizar las familias formoseñas, visitantes y turistas durante estas vacaciones.

“En este lugar se van a concentrar todas las actividades que tienen que ver con lo público y también con lo privado, así que es un trabajo en conjunto con las distintas localidades; por supuesto tenemos la ruta acuática, la ruta deportiva, todo lo que tiene que ver con parques acuáticos, también las actividades que realiza la Secretaría de Deportes y diferentes asociaciones deportivas con las que se trabaja en la provincia”, indicó.

A su vez, precisó, la ruta cultural y gastronómica y la agenda de carnavales y festivales que “juntan a las familias, a la comunidad formoseña y son disparadores de la economía porque generan un interesante movimiento”.

“Van a tener en este mismo lugar, para poder promocionar también los gastronómicos, los hoteleros y los diferentes prestadores de servicios, desde guías turísticos hasta todas las personas relacionadas que realicen, inclusive, actividades secundarias que tengan que ver con el turismo”, añadió.

En esa línea, la funcionaria recordó que, este año, trabajaron de forma conjunta con los estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) para “fortalecer el sector turístico, en este caso, de la región norte”.

“Justamente son ellos los que van buscando e innovando productos y servicios turísticos porque son los que van a realizar como empleo esta actividad que es enriquecedora, importante y por supuesto transversal a todas las demás”, consideró.

Por último, Segovia puso en valor las actividades turísticas promovidas desde el Gobierno provincial y las catalogó como “un incentivo” para “todos los sectores de la economía formoseña”.

“Y, por supuesto, para fortalecer la comunidad y facilitar el esparcimiento y la recreación para todas las familias formoseñas”, resaltó.

Y cerró: “Es una muestra más del compromiso de nuestro Gobernador, a través de los distintos organismos que conforman el Estado provincial, para poder incentivar esta actividad tan importante y, sobre todo, darle un poco de alivio y esparcimiento a todos los que lo están necesitando a esta altura del año”.



