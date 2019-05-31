En Pozo del Tigre se realizó un operativo de cuidado integral para mujeres de comunidades originarias

Fueron concretados más de 50 estudios para PAP y test HPV, lo cual fue acompañado por charlas de concientización sobre la importancia de cumplir con los controles para la detección temprana del cáncer cérvico uterino, consejería sobre planificación familiar, entrega de anticonceptivos y colocación de implantes subdérmicos.

Con el propósito de continuar cuidando la salud de las mujeres de las comunidades originarias de Pozo del Tigre, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano llevó a cabo un nuevo operativo sanitario que se centró en la prevención del cáncer cérvico uterino, como en la promoción y concientización del cuidado integral de la salud de las mujeres.

Este accionar fue realizado entre un equipo integrado por el Programa provincial de Salud Intercultural y de otras áreas del nivel central de la cartera sanitaria con el hospital de la localidad, que trabajó en conjunto con los centros de salud de los barrios: Qompi (comunidad originaria Pilagá) y LakaWichí (comunidad originaria wichí).

En primer término, los profesionales y agentes de salud, mantuvieron una reunión con los referentes (caciques, líderes religiosos, delegados y otros) de las comunidades, donde se comunicaron de manera detallada, se consensuaron y delinearon las actividades a efectuarse. Participó también el personal policial local y el director del hospital, el doctor Alexis Bedoya.

Seguidamente, a cargo de profesionales obstétricos, en ambos lugares “se concretó un total de 52 toma de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y para el test HPV (Virus del Papiloma Humano)”, fundamentales para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y de otras lesiones cérvicouterinas, según informó la Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, la doctora Laura Filippini, quien estuvo coordinando las acciones.

Asimismo, de forma simultánea, se brindaron charlas de concientización sobre la prevención del HPV y del cáncer de cuello uterino, donde se hizo hincapié en la importancia de la aplicación de la vacuna contra el HPV a las niñas y niños de 11 años, como en el uso del preservativo durante las relaciones sexuales, resaltándolo como la barrera más efectiva para evitar su transmisión.

En esos encuentros en los que participaron las mujeres y otros miembros de las comunidades, se dieron consejos sobre planificación familiar y procreación responsable, acompañado por la entrega de los métodos anticonceptivos disponibles desde la salud pública provincial, incluyendo la colocación gratuita de implantes subdérmicos.

Por otra parte, en las instalaciones del Hospital de Pozo del Tigre, tuvo lugar una capacitación que tuvo por objetivo, reforzar los conocimientos del personal de salud de las áreas de farmacia, guardia de emergencia, admisión, obstetricia, laboratorio y otras, para la carga correcta de los datos del paciente, como para el registrode las prestaciones que se ofrecen diariamente, en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHo).

En referencia a la jornada, la doctora Filippini resaltó una vez más, que forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno de la provincia, destinadas a garantizar el acceso a la atención y a los demás servicios sanitarios a toda la población, enmarcadas en políticas totalmente inclusivas que abarcan a las comunidades originarias, en esta oportunidad, especialmente al cuidado de la salud y calidad de vida de las mujeres.



