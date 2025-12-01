Reunión de coordinación de trabajos para la próxima habilitación de la temporada de verano de Parque Arenas

Distintas áreas de la comuna capitalina se reunieron este jueves en el balneario Parque Arenas para coordinar los trabajos finales de cara a la habilitación de la temporada de verano en este amplio espacio recuperado para que los vecinos de la ciudad y los visitantes puedan disfrutar de la playa y de actividades deportivas y recreativas.

En cuanto a la fecha de habilitación, durante la reunión de organización, se precisó que será informada próximamente.

En la oportunidad, el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna, Rodrigo Portocarrero, expresó: “En coordinación con la Jefatura de Gabinete y las demás áreas municipales seguimos trabajando para poner en condiciones el Parque Arenas, un espacio recuperado por la gestión del intendente Jorge Jofré para que puedan disfrutar del verano todos los vecinos de la ciudad y las personas que nos visitan”.

En ese sentido, el funcionario precisó que “actualmente se sigue con las tareas de reacondicionamiento de suelo en la zona de playa, la instalación de sanitarios, y el acondicionamiento de los paradores, sombrillas y canchas de arena. El objetivo es que la gente pueda disfrutar no solamente del agua, sino también de los demás sectores que incluyen la práctica de actividades deportivas, la zona de parrillas y el espacio para los que lleguen con sus lanchas”.

“Además, se ha ampliado la zona del balneario, de modo que habrá unos 350 metros de playa para que la gente pueda disfrutar del agua con la máxima seguridad. Los visitantes también se encontrarán con un sector gastronómico y tendrán la oportunidad de alquilar sombrillas y silletas. Se están llevando a cabo los trabajos finales, así que pronto el parque estará habilitado para el disfrute de la gente”, concluyó Portocarrero.



