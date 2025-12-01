La Liga entregó diplomas y certificaciones a los árbitros formoseños

Este miércoles, La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) realizó la entrega de diplomas y certificados a los referís que completaron el curso de Formación Profesional de Árbitros 2025, junto a aquellos colegiados que participaron de las clínicas arbitrales dictadas por los experimentados instructores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Marcelo Aumente y Diego Altamirano.

El evento se desarrolló en el Centro Cultural Municipal, que estuvo colmado de familiares, amigos y dirigentes del fútbol capitalino. A su vez, asistieron Aumente y Altamirano -pilares fundamentales en este proceso-, que estuvieron acompañados por los referentes locales de la disciplina, Roberto Ríos y José Otazú.

En concreto, las prácticas teóricas y físicas para los referís se llevaron a cabo a lo largo de este año con el objetivo de formar a los jóvenes en el arbitraje para que cuenten con una salida laboral importante y para que las ligas de la región puedan contar con más profesionales.

En ese marco, los formadores de AFA agradecieron fundamentalmente al titular de la LFF Ing. Jorge Jofré y a su equipo de trabajo por "apostar al arbitraje formoseño y brindar todo cuanto está a su alcance para que el curso pueda desarrollarse de la mejor manera posible".







