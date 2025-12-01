Recuperaron una motocicleta de alta gama

• Se trata de una Benelli de 300 cilindrada

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno recuperaron en forma rápida una motocicleta Benelli 300, en el marco de un amplio dispositivo de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:45 horas de este miércoles, un hombre denunció el robo en la intersección de avenidas Avellaneda e Hipólito Irigoyen.

Según comentó la víctima, fue interceptada por cuatro delincuentes que lo lesionaron y le sustrajeron sus pertenencias y la moto.

De inmediato, los policías realizaron un amplio despliegue investigativo y lograron recuperar la motocicleta en la calle Don Bosco y Martín Rodríguez del barrio Virgen del Rosario.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General Policía Científica, que documentó el procedimiento con imágenes fotográficas.

Luego, el rodado fue trasladado hasta la sede policial para continuar con las diligencias legales, mientras que la investigación continúa para detener a los responsables del ilícito, todo a disposición de la Justicia provincial.







