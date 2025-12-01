Amenazó de muerte a su padre y terminó detenido junto a su pareja

• También se secuestró un arma blanca

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a un hombre y su pareja por amenazar de muerte con un cuchillo a su padre de 57 años, en el barrio 8 de Octubre Bis, de esta ciudad.

El hecho ocurrió este martes último e integrantes de la dependencia verificaron un requerimiento en la manzana 13 del mencionado conglomerado habitacional

Allí se entrevistaron con la víctima, quien comentó que su hijo y su nuera padecen de consumo problemático de sustancias y durante una conversación se alteraron y comenzaron a amenazarlo.

Incuso relató que la mujer de 30 años profería amenazas, armada con un cuchillo de grandes dimensiones.

De inmediato, los policías la aprehendieron y secuestraron el arma que tenía entre sus prendas de vestir; mientras que el hijo de 24 años fue detenido durante tareas de patrullaje.

Ambos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal, la mujer fue alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 y el sujeto en una de las celdas de la comisaría.

También se contó con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica para documentar el secuestro del cuchillo.








