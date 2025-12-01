Cuando Gildo Insfran preparaba su Modelo de gobierno

Gildo Insfrán había logrado un triunfo categórico en las urnas en octubre de 1995 y se preparaba para jurar el 11 de diciembre de ese año como el tercer gobernador de Formosa tras el regreso de la democracia en 1983.

“No fueron años fáciles para gobernar estos que vivimos. Pero creo que supimos conducir los destinos de nuestra provincia , consolidando las instituciones de la democracia pese a las dificultades económicas”, reflexionaba ante este redactor.

Y ya entonces se planteó el desafío: combinar la sustentabilidad y eficiencia del sistema político con la estabilidad económica y la justicia social.

Hablaba ya del “nuevo hospital” en alusión a “al especial”, al que con el paso del tiempo se convirtió en el Hospital de Alta Complejidad.

También de la propuesta en salud: ”La estrategia tiene que ver con la reconversión del modelo de salud en base a los mandatos constitucionales que expresamente la reconocen como un hecho social y un derecho humano fundamental”.

Su entusiasmo lo llevó a hablar de la disminución de la precariedad laboral, del mejoramiento de las condiciones de la mujer que trabaja y de la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

Habló con entusiasmo de desarrollo humano, ubicando a la mujer y el varón formoseños en la centralidad de su gestión y anunció que trabajaría para atender a los grupos sociales de mayor riesgo entre los que mencionó a los menores, a los ancianos, a los aborígenes, a las mujeres y a los jefes de hogares, en ese orden.

”Debemos fortalecer la familia, las comunidades , a la sociedad en su conjunto”, proclamaba ,entusiasmado.

Y también hablaba de la propiedad de la tierra y de la vivienda rural para los pequeños productores aunque todavía no había insinuado en su discurso ese programa suyo que lanzó en General Belgrano el 15 de septiembre de 1996: el PAIPPA.

De carne y hueso

“Pero de lo que se trata es de comprender de modo global la realidad que tiene como centro al hombre de carne y hueso y como motor la liberación de la creatividad popular puesta de manifiesto en el proceso de autoconstrucción de la sociedad”, explicaba.

Y sin muchos detalles habló del Modelo Formoseño : “Es la carta de navegación que nos permitirá viajar hacia objetivos en los que ningún formoseño debería estar en desacuerdo porque se trata de un viaje hacia el mañana con el que todos soñamos”.

Surgían preguntas a borbotones y , naturalmente, sus respuestas: encararía un ordenamiento financiero, administrativo, social , económico y productivo; convertiría al Pilcomayo en causa provincial; promovería la integración territorial a partir de la recreación del corredor bioceánico con la pavimentación de la ruta 81 como base ; lanzaría el desafío de atraer a los inversores privados; gestionaría la reactivación del ramal C 25 y del nuevo puerto; lanzaría un plan para incluir a los pequeños productores; regularizaría la tenencia de la tierra; buscaría en el exterior –sobre todo en países del continente latinoamericano- modelos productivos para aplicarlos aquí; diseñaría las currículos escolares identificados con el modo de ser de los formoseños, entre tantas cosas.

No a la adversidad

Al hacerle notar acerca del difícil marco nacional e internacional reinante surgió, espontánea, esta expresión, que luego fue acotada para ser usada como un slogans en futuras campañasy hasta como un aliento para la autoestima de los formoseños :”Con la adversidad no pactamos porque o la vencemos o nos vence y a mí no me gusta perder ni a las bolitas”.

Dijo que no se cansaría de seguir viajando al interior como lo había hecho en calidad de diputado provincial primero y de vicegobernador, después.

Como señal de esas ansias de integrar el territorio viajó a Río Muerto, por entonces un verdadero impenetrable, para hablar con los criollos aislados del resto.

También lo había hecho a María Cristina y Santa Teresa para supervisar que las máquinas trabajasen en el proyecto Pantalón de modo tal que el Pilcomayo deje de retroceder y de amenazar con fugarse definidamente.

Pocos días después de la entrevista juraba como gobernador e iniciaba una gestión que tiene como eje un modelo, fruto de una planificación criteriosa que fue recreada a partir de su encuentro directo con la gente, con el pueblo, un estilo que mantiene y que le ha dado resultados excelentes.

El optimista

Nunca abandonó el optimismo y hasta ocultó sus penas para somatizarlas con las de miles de familias que sabe que lo necesitan.

Hasta a las malas noticias las sabía disimular buscando contrarrestarlas con algún buen mensaje.

Conservó sus amigos pero no tenía tiempo de encontrarse con ellos ; aunque sabía que el vínculo era sólido.

Sin embargo, sugería: “La amistad es como la planta…..hay que regarla para que no se seque”.

Cuestiones esenciales

Dos aspectos fueron los más incorporados en su referencia acerca de lo que aspiraba hacer: la cuestión social y el desarrollo productivo.

Manifestaba que los programas de inversión en el área social constituían un esfuerzo integrado y sistémico destinado a la promoción de políticas que posibilitasen atender las demandas de los sectores más necesitados.

Y acotaba: “Debemos fortalecer la organización comunitaria”.

Insistía en el trabajo que encararía par atender a los grupos sociales de mayor riesgo entre los que mencionó a los menores, ancianos, aborígenes, mujeres y jefes de hogares, en ese orden.” Debemos fortalecer la familia, las comunidades , a la sociedad en su conjunto”.

Y también hablaba de la propiedad de la tierra y de la vivienda rural para los pequeños productores.

Muchos de esos sueños contenidos en su Modelo, se cumplieron y ha dicho que avanzará hasta legar a los formoseños una Formosa Diferente, a partir de la recreación de la unidad, la organización y la solidaridad.