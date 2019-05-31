Realizaron la presentación oficial de la biblioteca virtual “Tintas formoseñas”

Se trata de un proyecto que busca visibilizar y homenajear el talento literario de los trabajadores públicos de la provincia, siendo el resultado del Programa de Reconocimiento al Empleo Público de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Este jueves 11, en el salón auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Formosa, se llevó a cabo la presentación oficial de la biblioteca virtual “Tintas formoseñas”, que fue desarrollada por alumnos de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma del Instituto Politécnico de Formosa (IPF).

Estuvieron presentes en el lanzamiento el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Javier Orrabalis; el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez; la subsecretaria de Recursos Humanos, Galdis Mazza; docentes y empleados de la administración pública.

La licenciada Gladis Rosario Mazza, subsecretaria de Recursos Humanos, al dialogar con AGENFOR, resaltó que “en esta oportunidad convocamos a todos los participantes de las distintas ediciones del Programa de Reconocimiento al Empleo Público, actividad que venimos realizando desde ya hace cuatro años y que incluye, como todos los años, un concurso literario”.

Recordó que “participan con cuentos y poesías, y luego los ganadores y reconocimiento a todos los participantes, se hace el Día del Empleado Público, el 17 de septiembre”.

De esta manera, señaló que “producto de ese trabajo y de la colección de cuentos y poesías que han hecho a lo largo de estos años, se realizan compendios en antologías”, destacando que “en esta ocasión, lo que presentamos fue una biblioteca virtual, trabajo desarrollado por alumnos del Instituto Politécnico de Formosa”.

En este marco, valoró que “esto va a permitir que toda la comunidad formoseña pueda ver conocer a los trabajadores públicos a través de sus expresiones literarias, y nosotros desde la Subsecretaría de Recursos Humanos, cumplimos la promesa hecha”.

Y puntualizó que “son más de 20 producciones entre cuentos y poesías que se van a apreciar”.

Por su parte, la profesora Vanina Rojas de la Dirección de Educación Superior, brindó la perspectiva académica y formativa del proyecto, destacando la evolución de los participantes a lo largo de estos cuatro años.

Precisó que “previo al concurso literario hay un taller formativo, donde se trabaja cuento y poesía”, al tiempo que mencionó que “todos los años trabajamos diferentes propuestas porque existe gente que asiste consecutivamente”.

“Hemos llegado a un nivel que nos parece un sueño en realidad”, expresó y remarcó al concluir que “nuestro objetivo es visibilizar a nuestros escritores y darles un lugar en nuestra comunidad”.



