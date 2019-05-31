Habrá cronograma especial de entregas del Plan Nutrir por las fiestas de fin de año

El Plan Provincial Alimentario Nutrir informó que, con motivo de las celebraciones de fin de año y debido a la inactividad de los centros de distribución los días 24, 25 y 26 de diciembre, se dispuso un cronograma especial para la entrega de los bolsones habituales, así como de la sidra y el pan dulce otorgados por el Gobierno de la provincia de Formosa a las familias beneficiarias.

La reprogramación de las entregas alcanza únicamente a quienes retiran en la Semana 4, aclarando que no se trata de bolsones extraordinarios, sino de los bolsones habituales. En cuanto a la sidra y el pan dulce, serán entregados a todos los titulares del Plan, sin excepción.

Indicaron que las entregas se realizarán en los centros de distribución asignados, en los turnos que figuran en las tarjetas.

De esta manera, el lunes 22 será el turno de los titulares que deben retirar normalmente ese día, así como aquellos cuyas entregas corresponden al miércoles 24 (turnos mañana y tarde) y al jueves 25 (turno mañana).

En tanto que la sidra y el pan dulce para beneficiarios de las Semanas 1 y 3.

Por su parte, el martes 23 bolsón para titulares que retiran ese día, los correspondientes al viernes 26 (mañana y tarde), y quienes debieran hacerlo el jueves 25 (en el turno tarde).

Y la sidra y pan dulce para beneficiarios de las Semanas 2 y 4.

Además, recordaron que esta reprogramación se establece excepcionalmente por las fechas festivas, ya que habitualmente las entregas que coinciden con días feriados ya no se recuperan ni se trasladan.

Asimismo, informaron que la semana del 29 de diciembre al 2 de enero, corresponde a la Semana 5, período en el cual no hay atención al público.

Finalmente, las entregas del mes de enero del 2026 se retomarán con normalidad a partir del lunes 5.



