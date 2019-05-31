Taller de elaboración de pan dulce y budines se dicta en la Fundación para la Asistencia Solidaria

En la tarde de este jueves 11, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) “Transformando realidades” organizó un taller de cocina que consistió en la elaboración de pan dulce y budines de manera más económica para las familias.

Esta actividad, dentro del Programa Manos a la Masa, que corresponde a la edición de Navidad, entonces, se realizó en el corazón del barrio Antenor Gauna de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa, donde precisamente se encuentra ubicada la fundación.

Su presidenta es la arquitecta Blanca Denis, actual diputada provincial por el Partido Justicialista, quien brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En primer lugar, señaló que en esta jornada “se dio inicio a las actividades de verano que se desarrollarán en la fundación”, siendo una de ellas este taller de cocina Manos a la Masa, con la elaboración de pan dulces y budines, “de la cual participan 42 centros comunitarios de la Jurisdicción Cinco, a través de sus responsables”.

En ese sentido, explicó que la idea de esto es que las personas aprendan a “hacer de una manera más económica los productos navideños” a fin de compartirlos en este tiempo que ya transitamos de cara a las fiestas de fin de año.

Por otro lado, Denis adelantó que este viernes 12 “se dará inicio a la edición de verano del Club Digital, que funciona en la sede de FAS. Según indicó, concurrirán niños y niñas del jardín de infantes que se encuentra en el Antenor Gauna y los alumnos de la Escuela N° 516.

“Como también 50 jóvenes y niños inscriptos de la comunidad”, especificó y marcó que este Club Digital de la FAS fue posible “a través de un convenio con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Formosa”.

De esa manera, podrán disfrutarlo durante el verano formoseño los niños y jóvenes. Al igual que cuentan con “los atractivos del Parque Acuático “17 de Octubre”, que cada año el Gobierno provincial pone a disposición de toda la población formoseña, subrayó la presidenta de FAS.

Al mismo tiempo, hizo notar, “nosotros también desde la Fundación queremos que sea este un lugar de encuentro”, por ello, se prepararon “una serie de actividades” a fin de “encontrarnos y pasar un lindo momento” entre todos.

Asistencia alimentaria

La legisladora provincial, en otro orden de temas, se refirió a la crisis económica nacional, al señalar que la FAS tiene un comedor al que asisten unas “72 familias de martes a sábado”, a quienes se les brinda “el desayuno y el almuerzo” y que, “en estos dos años de gestión que lleva la actual gestión del presidente Javier Milei, hemos visto cómo se ha incrementado la cantidad de gente” al lugar.

Ante esto, se trata, “en lo posible, de brindarles esta asistencia en la parte alimentaria” para así “amortiguar” esta crisis nacional, al mismo tiempo que valoró el hecho de que “acá tenemos un Gobierno que nos contiene gracias a las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

En el plano social, se apuntala a los “comedores escolares”, mientras que “nosotros tenemos los comedores y merenderos comunitarios”, de esa manera, “entre todos tratamos de hacer una red de contención” ante la difícil situación económica en el país.

Y agregó que, en tal sentido también cada año, las familias esperan la llegada de la sidra y el pan dulce ofrecido por parte del gobernador Insfrán con amor a su pueblo, a través de un trabajo organizado y planificado con antelación para su distribución a cada uno de los hogares.

Por último, Denis precisó que este viernes 12 la FAS firmará un convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata, con el objetivo de seguir “aportando así nuestro granito de arena para apaciguar esta crisis que nos quiere sacar la esperanza”, pero reiteró que “acá, en la provincia, tenemos un Modelo Formoseño, la fe y la confianza en nuestro gobernador Insfrán”.











