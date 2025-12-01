Productoras y productores paipperos cobraron por las recientes ventas de sus chivitos en programas provinciales

Este miércoles 10, desde las 9 horas, el Instituto PAIPPA realizó un nuevo pago a productoras y productores de la zona oeste de Formosa, por las reses de chivitos que comercializaron el pasado viernes 5 en la Feria Franca del Polideportivo La Paz y Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

Cabe recordar que, en esa oportunidad, participaron familias originarias de El Potrillo y El Chorro, con más de 130 reses, a un precio referenciado de cinco mil pesos por kilo, de los cuales se vendieron en tiempo récord alrededor de 119.

Al respecto, el coordinador ejecutivo del IPAIPPA, Rubén Casco, dialogó con AGENFOR y expresó que fue un grato encuentro con los productores donde, también, “escuchamos las inquietudes de cómo seguir trabajando” aparte de la labor que vienen realizando en cuanto a la sanidad, desparasitación y el control de brucelosis caprina.

“Hace varios meses venimos trabajando ya con más de 30 familias, donde se hizo la sanidad, o sea, tenemos que decir que no hay presencia de enfermedades importantes que puedan afectar a la salud tanto de las familias, de las mujeres y los chicos que son los que se dedican mucho a esta actividad de ganado menor y también a los productos cárnicos que podamos comercializar”, indicó.

Y destacó el “importante” trabajo que realiza el Gobierno provincial, por decisión del gobernador Insfrán, que “trabajemos desde las bases para que sea una buena producción” como así también en forma mancomunada con el CEDEVA de Laguna Yema.

Asimismo, el funcionario resaltó la participación de ocho productoras mujeres de ganado menor, por primera vez, en este tipo de circuitos de comercialización y celebró que se hayan “animado a hacer este trabajo”.

“Fue la primera vez que ingresamos con esta actividad de lo que es con el frigorífico móvil, que es único en la región, que nos permite llegar a todos estos lugares, realizar el trabajo de faena y llevar a comercializar a Formosa”, señaló.

En ese marco, agradeció “la confianza” de los productores hacia el Gobierno de la provincia para llevar sus animales a comercializar a la ciudad capital y, luego, “recibir el pago por su esfuerzo y sus ventas”.

“Ya hay muchas familias que vinieron a ver lo que estamos haciendo ahora en este momento y que se van a sumar en el próximo trabajo, porque fue un éxito esta comercialización”, sostuvo.

Por último, Casco anticipó que el próximo 23 de diciembre tienen previsto trabajar con productores de lugares aledaños a Las Lomitas, donde también participarán mujeres productoras de comunidades originarias y criollas, para traer “un stock importante de reces” a las ferias francas y de SAF.



