Renovación legislativa: Juraron los nuevos diputados provinciales de Formosa

Este miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 10 horas, en una sesión especial presidida por el vicegobernador, Eber Solís, juraron los 15 nuevos diputados provinciales electos en los comicios del pasado 29 de junio para el periodo 2025 – 2029.

Vale recordar que los legisladores electos son Agustín Samaniego, Azucena del Valle Santillán, Rodrigo Emmanuel Vera, Estela del Carmen Escobar, Rafael Navas, Celeste Benítez, Hugo Arrúa, Claudia Villarruel, Jorge Román, Rosa Passadore y Rodrigo Sandoval, todos por el Partido Justicialista (PJ).

Mientras que, por el Frente Amplio Formoseño, renuevan sus mandatos Agostina Villaggi, Miguel Montoya y Carla Zaiser; e ingresa por primera vez a la cámara un diputado de La Libertad Avanza, Esteban López Tozzi.

Al respecto, Samaniego conversó con AGENFOR y dijo que “estamos en un momento difícil en Argentina” pero, el Modelo Formoseño, “como ha señalado el gobernador Insfrán, va a continuar su macha, probablemente más lento”.

“Porque los vientos que provienen de la Nación no apuestan a la producción, al trabajo, al empleo, ya que van a haber desplazamientos, va a tener dificultades en ese sentido, pero vamos a poner todo de nosotros, para que el Modelo Formoseño tenga las resoluciones, las leyes y el trabajo que necesita en este tiempo tan corto”, sostuvo.

Asimismo, el legislador que renueva su mandato, celebró que “ahora tenemos una mayoría importante” refiriéndose a las 22 bancas del PJ de las 30 del recinto y consideró que es “un fiel reflejo de la contundencia que ha tenido el triunfo del 29 de junio”.

“Cerca del 70% de los formoseños se ha inclinado hacia la figura del gobernador Insfrán, así que es responsabilidad nuestra hacer honor a esa gran mayoría y trabajar todos los días por la felicidad, por el interés, por la calidad de vida de cada uno de los formoseños”, expresó.

A su vez, Samaniego anticipó que, “lo más probable, es que haya sesión extraordinaria” para tratar el Presupuesto provincial pero, explicó, “estamos esperando a ver qué pasa con el Presupuesto nacional”.

Sobre el final, aclaró que la elección de autoridades de la cámara será recién el año entrante y analizó que “la oposición está diezmada” aunque, destacó, “lo importante es discutir, debatir, por más que no sean muchos los representantes de la oposición, siempre es bueno escuchar”.

“Tiene que haber honestidad intelectual, yo confío y soy optimista en ese sentido, de que los diputados entrantes y los que están van a saber discutir, porque lo que necesita la sociedad formoseña es el debate de ideas, de proyectos y nosotros somos el oficialismo, vamos a defender nuestra tarea y la oposición también”, concluyó.

Por su parte, la flamante diputada Rosa Passadore, manifestó su profunda “alegría y responsabilidad” por representar al pueblo formoseño “que sigue confiando en este modelo y la conducción del doctor Insfrán”.

“De 15 diputados fuimos electos 11 del PJ, entonces la responsabilidad es mayor, porque vamos a seguir profundizando las políticas equitativas del Modelo Formoseño en el marco de la nueva Constitución”, aseveró.

Recordó, de esta manera, que hace más de 45 años llegó a Formosa y, desde entonces, trabajó en el ámbito educativo por lo que, desde su banca, garantizó que trabajará en ese sentido.

“Cada uno aporta sus dones al proyecto colectivo, además del lugar de dónde venimos tenemos la experiencia y el conocimiento del territorio y la gente para poder aportar desde varios lugares y en las instancias que sean necesarias profundizar”, cerró.







