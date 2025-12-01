Laguna Blanca: Detuvieron a un hombre y retuvieron a un adolescente

• Además secuestraron marihuana y otros elementos

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, Laguna Blanca, detuvieron a un joven de 19 años y retuvieron a un adolescente de 16, sumado al secuestro de marihuana, un cigarrillo de fabricación casera y un teléfono celular.

El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas por distintos barrios y sectores de esparcimiento público de la mencionada localidad.

Alrededor de las 21:45 horas del martes último, los policías observaron que dos sujetos estaban en plena fumata en un sector del Polideportivo Municipal.

Al verse descubiertos, apagaron los cigarrillos y durante la identificación y cacheo constataron que uno de ellos era menor de edad y tenía un envoltorio con una sustancia vegetal.

Al realizar la comprobación mediante reactivos químicos, se confirmó que se trataba de marihuana, lo que fue secuestrado junto a un cigarrillo de fabricación casera y un teléfono celular.

Luego se constató que el adolescente tenía en su poder una motocicleta, sin las documentaciones y comentó que era de su padre.

Después trasladaron a ambos jóvenes hasta la dependencia; mientras que el adolescente fue entregado en carácter de guarda tutelar a su progenitor, junto a la moto.

A todo esto, el joven de 19 años fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas de la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.











