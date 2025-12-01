Pozo del Tigre: Secuestraron objetos de valor y lo restituyeron a su propietaria

• Fue el resultado de una prolija investigación

Efectivos de la Comisaría Pozo del Tigre secuestraron un piano acústico y una guitarra que fueron sustraídos del barrio El Hornero, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió días atrás cuando un hombre denunció que desconocidos le sustrajeron un teclado y una guitarra conocida como bajo.

De inmediato se iniciaron las averiguaciones y rastrillajes en los alrededores al lugar donde se consumó el ilícito.

Durante la investigación, se encontraron los bienes abandonados en un baldío, ubicado cerca de la vivienda donde se cometió la sustracción.

En presencia de testigos y con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica, se secuestraron los bienes y los trasladaron hasta la dependencia, mientras que la propietaria los recuperó y agradeció a los uniformados por la rápida intervención.







