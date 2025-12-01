No cesa la búsqueda de Basilio Valdez

• Se trabaja en un amplio operativo para hallar al hombre

La Policía de la provincia de Formosa intensifica la búsqueda del ciudadano Basilio Valdez, de 65 años, quien fue visto por última vez el jueves 4 de diciembre y se desconoce su paradero actual.

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Gauna iniciaron una causa, con intervención de la Justicia provincial, para encontrarlo.

Valdez tiene domicilio en la manzana 86, casa 2, del barrio Monteagudo, de esta ciudad, es de contextura física delgada, cutis blanco, de 1,65 metros de estatura y cabello largo canoso, con barba.

Los policías de la subcomisaría, con la colaboración de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Montada y Canes, Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales e integrantes de las demás dependencias dependientes de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco, continúan con el amplio e incesante operativo en toda la ciudad y zonas rurales, con equipos, recorriendo cada sendero, Ruta Provincial N° 2 a la altura del camino a la localidad de Mojón de Fierro, Dalmacia, Estancia San Miguel y otros sectores, en forma exhaustiva para dar con su paradero.

Se solicita a toda la comunidad que, ante cualquier dato por mínimo que parezca, se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana a su domicilio, al celular 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, o bien, a la línea de emergencias gratuita 911.







