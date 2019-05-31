Se intensifican los controles en espejos de agua

• Ingresar a ríos, lagunas o riachos que no están habilitados puede terminar con heridos o ahogados

La Policía de la provincia de Formosa refuerza los operativos de seguridad ciudadana para evitar el ingreso de personas a ríos, riachos, lagunas, represas y cualquier espejo de agua, dado que no hay balnearios habilitados en Formosa.

La fuerza provincial desempeña un rol más cercano a la comunidad, interrelación que le permite conocer la problemática del contexto vecinal y articular con otros organismos del Estado la búsqueda de soluciones.

La Institución policial, a través del Cuerpo de Bomberos, promueve una serie de recomendaciones en las que insta a la comunidad a no entrar a espejos de agua, ríos, riachos, lagunas y represas, teniendo en cuenta que no hay balnearios habilitados en la provincia, pero principalmente para resguardar la vida de las personas.

Desde el Comando Superior de la fuerza provincial se dispuso que los jefes de la Unidad Regional Uno (UR-1), con asiento en esta ciudad capital, UR-2 Pirané, UR-3 Clorinda, UR-4 Laguna Blanca, UR-5 Las Lomitas, UR-6 Ingeniero Juárez, UR-7 Villa General Güemes, UR-9 Palmar Largo y sus delegaciones, instruyan a los efectivos de las unidades operativas e integrantes del Comando Radioeléctrico Policial, que continúen las recorridas en sus jurisdicciones y verifiquen los distintos espejos de agua.

También se remarcó que no está permitido ingresar a los espejos de agua porque lo ideal es mantenerse alejado de esas zonas de potencial peligro.

La Policía solicita la colaboración de la comunidad formoseña para no lamentar hechos más graves, como la pérdida de vidas humanas.

En caso de urgencias o emergencias, comunicarse a la línea de emergencias gratuita 911 en esta ciudad capital y en el interior al 101.

También pueden comunicarse directamente al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia de Formosa al 4428-888.



