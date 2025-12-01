El Gobernador decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

Además, fijó el receso desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026.

Este jueves 18 de diciembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, firmó dos decretos que establecen, por un lado, asueto administrativo para el próximo 24 y 31 de diciembre; y, por el otro, el periodo de receso para la administración pública provincial que irá desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero del año entrante.

De esta manera, el Decreto N°598/25, sostiene que las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo son “especialmente esperadas por las familias argentinas, pues resultan propicias para el reencuentro con sus seres queridos” y que “este Gobierno, consustanciado con los sentimientos y deseos de los hogares formoseños, estima oportuno declarar asueto administrativo en nuestro territorio los días 24 y 31 de diciembre del año en curso”.

La medida alcanza la jornada completa con el fin de posibilitar que el personal dependiente de la Administración Pública Provincial, particularmente aquellos que deban trasladarse a lugares distantes de sus puestos de trabajo, puedan reunirse con sus familiares en “tan significativas fechas”.

Además, invitó a las municipalidades, comisiones de fomento, Poder Legislativo, Judicial e instituciones bancarias – públicas y privadas – con asiento en la provincia a adherirse al mismo.

Receso

Asimismo, el Decreto N°599/25, refiere al receso administrativo dispuesto en el artículo N°34 del Decreto N°1980/90, prorrogado sucesivamente cada fin de año y considera que, en dicho periodo, los organismos gubernamentales otorgan a su personal la licencia anual reglamentaria, en las condiciones indicadas en dicha normativa.

Y, también, estima conveniente establecer el horario de labor acorde con las necesidades reales de la actividad administrativa durante el receso, con el propósito de obtener una significativa disminución en los costos operativos derivados del normal funcionamiento de las oficinas públicas.

Ante lo expuesto, se fijó el receso administrativo a partir del 26 de diciembre al 31 de enero de 2026, inclusive, en cuyo periodo el personal deberá usufructuar su licencia anual reglamentaria, con excepción de los organismos afectados a servicios públicos esenciales, quienes dispondrán las medidas necesarias para la efectiva aplicación de este Decreto.

Por último, estableció, con carácter excepcional, el horario de labor de la Administración Pública Provincial, que regirá de 8 a 12 horas, durante este periodo.



