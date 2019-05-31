Operativos policiales terminaron con secuestros de motos y detenidos

• Las intervenciones se realizaron en esta ciudad

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos y recuperaron una Honda Wave y una Zanella ZB con pedidos de secuestro.

La primera intervención estuvo a cargo de integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, quienes tomaron conocimiento de la sustracción de una Zanella ZB del barrio San Martín.

De inmediato, realizaron las averiguaciones, con entrevistas a vecinos y verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad, trabajo que permitió establecer la identidad del presunto autor, quien fue aprehendido cuando se desplazaba en la moto buscada, según la verificación de los números de motor y chasis.

Además, hallaron en el baúl prendas de vestir y documentaciones pertenecientes a la damnificada.

El segundo procedimiento lo realizaron uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial en medio de un control vehicular e identificación de personas, en la avenida Néstor Kirchner y calle Roque Silguero.

Allí demoraron a un hombre, de 30 años, que circulaba en una Honda Wave, que de acuerdo al cotejo de la información del rodado y la documentación exhibida no coincidían; mientras que el dominio correspondía a otra moto.

Después, a través de la base de datos de la Dirección General de Informática, se comprobó que el rodado registraba pedido de secuestro en una causa judicial por “Robo”.

Ambos detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











