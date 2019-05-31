La Policía secuestró casi 20 kilos de hojas de coca

• El procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional N° 86, en el marco de un operativo preventivo diagramado por la Unidad Regional Siete

Efectivos policiales de la Subcomisaría Lamadrid llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de una importante cantidad de hojas de coca.

El hecho ocurrió el viernes último, a las 17:00 horas, cuando personal policial realizaba un operativo de control vehicular e identificación de personas, sobre la Ruta Nacional N° 86, en inmediaciones del acceso al Paraje Lamadrid.

En ese contexto, se detuvo la marcha de un transporte de pasajeros tipo minibús, proveniente de la localidad de Río Muerto, con destino a Las Lomitas.

Durante el control, se identificó a un joven de 26 años, domiciliado en Paraje Río Muerto, que se mostraba incómodo, mascaba hojas de coca y transportaba una mochila.

Ante esa situación, le solicitaron que exhiba los bolsos y constataron que estaban cargados con hojas de coca distribuidos 20 paquetes, con más de 19 kilos.

Luego se dio intervención al fiscal Federal, Dr. Luis Benítez, quien dispuso el traslado de lo incautado a la dependencia policial por razones de seguridad.

Según las directivas judiciales, se confeccionaron las actas estipuladas en el nuevo Código Procesal Penal Federal, con la documentación fotográfica.

El hombre fue imputado en la causa y continuó en libertad, mientras que el secuestro se trasladó a la dependencia policial, a disposición de la Justicia.











