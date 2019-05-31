Nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores en el Paraíso de los Niños

Este 13 y 14 de diciembre, desde las 19 horas, el Paraíso de los Niños será nuevamente punto de encuentro para las familias formoseñas con una nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores, un espacio que crece y se fortalece gracias al permanente acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa.

Bajo el lema “Regalos con Magia”, esta edición de fin de semana reunirá a emprendedores de múltiples rubros que ofrecerán productos creativos, accesibles y con identidad local, ideales para quienes buscan opciones originales para los regalos de fin de año.

Artesanías, deco, diseño, accesorios, textiles, gastronomía y producciones regionales formarán parte de esta propuesta que promueve el desarrollo del ecosistema emprendedor.

Un Estado presente que impulsa el crecimiento

La administradora del área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, Mariana Acosta, destacó el rol fundamental del acompañamiento institucional:

“Cada edición del Mercado Comunitario demuestra que, cuando hay organización y un Estado presente, nuestros emprendedores crecen, se fortalecen y encuentran oportunidades reales. Invitamos a las familias a sumarse este fin de semana, elegir lo local y seguir apoyando el trabajo de nuestra gente”, expresó.

Un espacio para disfrutar y encontrarse

Además de la variada oferta de productos, esta edición propone un ambiente cálido, festivo y familiar, pensada para que cada visitante pueda disfrutar, recorrer y encontrar ese detalle especial hecho con dedicación y talento formoseño.



