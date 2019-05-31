El Vicegobernador acompañó la entrega de certificados de egresados de oficios en Las Lomitas





El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, acompañó el pasado jueves 11, en Las Lomitas, la entrega de certificados a más de 120 egresados de los cursos de oficios impulsados por la Subsecretaría de Empleo de la provincia.Entre ellos se destaca el rubro de panadería, mecánica de motos, confección, durlock, electricidad y aire acondicionado, que apuntan a una formación que abre puertas, genera autonomía y fortalece el trabajo formoseño.Allí, Solís tomó la palabra y habló a los presentes destacando la celebración de esta entrega que significa “una herramienta que no es material sino, en primer lugar, moral, porque dignifica esos conocimientos, tener que llevar a su casa, poder generar su propio recurso por su trabajo, por su esfuerzo”.“Por eso este trabajo que viene haciendo la Subsecretaría de Empleo, a lo largo y ancho de la provincia, porque esos casi 500 cursos de oficio, 500 capacitados, 500 lomitenses que aquí se han formado, no es solamente aquí”, sostuvo.Y añadió: “Se han dictado y llevado adelante cursos de oficio de capacitación que permitieron a muchos formoseños y formoseñas capacitarse, sin ningún límite de edad y cuando ustedes venían a hacer este curso, no les preguntaban si tenían para pagar o no, de qué partido político eran, de qué religión o de qué etnia, mientras que eran formoseños y formoseñas, tenían ganas de capacitarse y aprender, bienvenido”.En ese sentido, el Vicegobernador aseveró que “de eso se trata la política del Modelo Formoseño”, especialmente “en esta entrega, que no es una más, sino un acto de mera justicia social”.A su vez, celebró la reciente asunción como legislador provincial del subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval y del “compañero Jorge (Martínez Meza) como concejal y representante del pueblo peronista de Las Lomitas” al que agradeció por “el inmenso trabajo que hicieron aquí con todos los compañeros y compañeras”.“El 29 de junio, ganamos; el 26 de octubre, ganamos; les guste o no les guste, en Las Lomitas, ganó el Peronismo”, remarcó.Y aclaró: “Pero más allá de la política, quiero decirles que el compromiso firme del compañero Gildo y de todos los que formamos su equipo, es estar al lado de ustedes, porque nosotros no estamos y no vamos a estar nunca a favor de que se elimine la educación pública, la salud pública, la obra pública, no solamente que da beneficio a las comunidades, sino que también da trabajo a la gente”.Tampoco, ratificó Solís, “vamos a estar a favor nunca de que se saquen los medicamentos, los derechos a los discapacitados, las pensiones, los subsidios a las tarifas, que se despida arbitrariamente a cualquiera por pensar distinto”.“No vamos a estar de acuerdo. En ese sector nos van a encontrar trabajando absolutamente por ustedes, como nos encontraron siempre y firmemente nos van a encontrar en el mismo lugar trabajando en el 2026”, garantizó.Y cerró: “Por eso, a pesar de todas las situaciones complejas, difíciles que hemos pasado todos a lo largo de este año, decirles que acá en Formosa tienen un Gobernador, un Gobierno y un pueblo que va a estar donde corresponde, al lado de la gente”.SandovalPor su parte, el flamante diputado provincial por el Justicialismo, Rodrigo Sandoval, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, detalló que son más de 400 estudiantes de estos cursos en Las Lomitas.“Si sumamos todos los cursos que estuvimos dando para emprendedores en distintas capacitaciones y también para distintos trabajadores de comercio, pasamos los 500 egresados de distintos cursos, en dos años”, señaló.En ese sentido, destacó la oportunidad generada por el Gobierno provincial en una localidad que “perdió la gestión de su municipio, el nexo que podría haber traído esto” pero, celebró, “gracias a un Vicegobernador, gracias a una mirada de un Gobernador presente, se puede lograr”.“A nivel nacional, todas las políticas de promoción de empleo se están perdiendo. Se desfinanciaron, se recortaron. Antes existía lo que era la Agencia Territorial de Empleo y Trabajo en cada provincia y tenía distintas sucursales que se llamaban Oficinas de Empleo, pero se han cerrado en cada localidad y también en algunas provincias como en Formosa, en este Gobierno actual nacional”, recordó.Y agregó: “Hace dos años, a los tres meses de que inició el nuevo Gobierno, hizo la reforma estructural, el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, se hicieron todos esos recortes de financiamiento, y dentro de estas sucursales, existían políticas públicas muy parecidas a estas, donde ayudaban a promocionar el empleo”.Entonces, explicó Sandoval, apuntaba a que las personas se puedan capacitar, “no solamente en oficios, sino también que se daban sueldos a personas que puedan tener su primera experiencia laboral en comercio y empresas”.Por último, lamentó la situación de crisis económica a nivel nacional y especificó que “ya son más de 350 mil puestos de empleo registrados perdidos; más de 20 mil empresas cerradas privadas; más de 70 mil puestos de trabajo de construcción cuando se paralizó la obra pública, 60 mil en la administración pública”, lo que consideró “números exorbitantes”.“No hay buenas políticas económicas que permitan generar condiciones para que una persona pueda trabajar o emprender y, amén de todo eso, aquellas personas que tienen las condiciones, hoy no tienen políticas públicas que las ayuden a promocionarse o a potenciarse. Entonces, es una lástima que hoy tengamos este modelo nacional”, apuntó.Y cerró: “Pero nosotros nos identificamos con un modelo totalmente distinto que, a pesar de sufrir las rebajas y no actualizaciones de la Coparticipación, que es algo que le está tocando a toda la provincia mes a mes, seguimos manteniendo estas políticas públicas”.