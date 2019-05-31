La CGT Formosa expresó su “total y absoluto rechazo” a la reforma laboral de Milei

A través de un comunicado que dieron a conocer luego de una reunión encabezada por el delegado regional, Hilario Martínez en conjunto con el Consejo Directivo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA R.F.), manifestó su “total y absoluto” rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei para ser tratado en el Congreso de la Nación.

La misma es considerada por la CGT Formosa como “regresiva” y que “quita derechos individuales y colectivos” mientras busca “flexibilizar las contrataciones y los despidos entre otras de los trabajadores”.

Por todo ello respaldan la decisión pronunciada por la C.G.T.RA Nacional y se movilizarán a Plaza de Mayo el jueves 18 de diciembre, con el objeto de alinearse en concordancia con la posición tomada, ya que, sostuvieron, “es nuestro deber defender derechos y rechazar en absoluto el Proyecto de Ley de Reforma Laboral presentado por el presidente Milei”.

A su vez, proponen “hacer frente y luchar con acciones directas a los fines de llevar las voces de los trabajadores ante el insistente y permanente atropello de este Gobierno a las instituciones sindicales, instrumentando políticas laborales avasalladoras de los derechos laborales, sin dejar de advertir la situación de la realidad que se vive cotidianamente”.

“Con una recesión de la actividad económica general, cierres de empresas e industrias, despidos arbitrarios, los excesivos aumentos del costo de vida y los magros salarios congelados, en complicidad con las grandes corporaciones y en connivencia con el poder imperial que avalan esta política en detrimento de los trabajadores, con la agenda puesta en un esquema de saqueo y destrucción de un Estado de bienestar, con un único objetivo: el sometimiento de los ciudadanos a las políticas maliciosas que nos llevan a una situación de esclavitud y pobreza, cercenando todos nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional”, sostiene el escrito.

En ese contexto, la CGT Formosa llamó a la “concientización” de todos los trabajadores “en defensa de los intereses individuales y colectivos” y a “seguir luchando por mantener una oposición firme, con la convicción de que la UNIDAD es la herramienta que se necesita para hacer frente a este nefasto Gobierno nacional, que mantiene una postura destructiva en favor del Poder Económico con el propósito de reducir a nuestro país a un estado de servidumbre precarizando las condiciones de vida de los trabajadores argentinos”.



