Norma Ríos reconoció la visión estratégica del Gobernador Gildo Insfran en la reconstrucción de la Argentina Federal

Norma Ríos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, CAMEFOR, presidenta de la Red Internacional de Lideres Empresariales, RIMEL, y secretaria de la Confederación de Comercio y Servicios de la Republica Argentina, indicó que es más que valorable, positiva y necesaria la determinación de los gobernadores peronistas Sergio Ziliotto, Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Elías Suárez y Gustavo Melella, acompañados de legisladores nacionales; de sostener una agenda política e institucional en el Congreso Nacional, que incluya a las Provincias Argentinas.

La empresaria coincidió en que “las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes, a lo que se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”.

Para Norma Ríos, este es un momento histórico en el que la unidad, y la organización forman un vínculo sustancial en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales que atraviesan los argentinos”.

En ese orden de cosas, la empresaria reconoció una vez más, la figura de liderazgo del Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán, al que le reconoció una visión estratégica en esta etapa de reconstrucción de una Argentina federal e inclusiva.



















