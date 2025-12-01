El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa entregó matrículas a nuevos profesionales

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF) realizó un acto de entrega de alrededor de 50 matrículas a nuevos profesionales, entre Contadores Públicos y Licenciados en Comercio Exterior.

Durante la ceremonia, el presidente de la institución, contador Leandro Greco, destacó la relevancia del acontecimiento y subrayó la importancia de incorporar a los nuevos matriculados a la vida institucional del Consejo.

“Es fundamental para la entidad recibir a los nuevos profesionales y explicar cuál es el rol del Consejo”, señaló Greco, al tiempo que remarcó que los matriculados cuentan con “participación activa” en los distintos espacios institucionales.

En relación al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, que propone eliminar la obligatoriedad de la colegiación profesional, Greco sostuvo:

“Es importante que los nuevos matriculados se involucren, teniendo en cuenta el contexto político actual, donde se discute la existencia misma de los cuerpos colegiados”.

Asimismo, el titular del CPCEF afirmó que los colegios y consejos profesionales “son entidades que protegen a la sociedad, garantizando un ejercicio profesional legal y ético dentro de un determinado territorio”.

En ese sentido, indicó que desde el Consejo se mantienen canales de diálogo con otras instituciones colegiadas, con el objetivo de analizar la situación y definir acciones conjuntas.

Finalmente, Greco destacó el compromiso y el esfuerzo diario de los profesionales, a pesar del contexto de baja actividad económica que afecta a todo el país.



